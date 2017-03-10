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Kılıçdaroğlu. Dünyanın Hiç Bir Yerinde Bu Model Yok
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KILIÇDAROĞLU. DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE BU MODEL YOK


KILIÇDAROĞLU. DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE BU MODEL YOK
Tarih : 10 Mart 2017, 14:07
Puan Ver : Kılıçdaroğlu. Dünyanın Hiç Bir Yerinde Bu Model Yok(7/10)7


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı hükümet sistemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Bir maddeyle anayasanın 30'a yakın maddesi değişiyor. İlk 3 madde bu değişiklikle fiilen değişmiş oluyor; çünkü demokrasi askıya alınmış olacak. Bir kişi, hakim tayin edecek. Hem devleti yönetecek hem Meclis'in yerine geçecekse demokrasi askıya alınmış olacak" dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'daki bir otelde sanayici ve iş adamlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun iş adamlarının sorularını yanıtladığı toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak ve Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.



İş adamlarıyla buluşmasında hitap eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terörden çok acı çektiğini söyledi. Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ve ağabeyi Murat Ayhan'ın teröristlerin silahlı saldırısına uğradığını dile getiren Kılıçdaroğlu, saldırıda hayatını kaybeden Murat Ayhan için taziye dileğinde bulundu.



 



kaynak:milliyet








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