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kılıçdaroğlu diyarbakır'da

KILIÇDAROĞLU DİYARBAKIR'DA

Kılıçdaroğlu: Evet çıkarsa 4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verecekler. Hepimiz oturup düşünelim.

Tarih : 25 Mart 2017, 13:34
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da(7/10)7


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine konuştu. 16 Nisan'da yapılacak yeni anayasa referandumu için ‘hayır' çağrısı yapan CHP lideri ” FETÖ örgütü bizi kandırdı dediler. Peki FETÖ seni kandırdı da buna sebep olan parlamenter sistem miydi, niye seni kandırıyor? Evet çıkarsa 4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verecekler. Hepimiz oturup düşünelim” dedi.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Diyarbakır  Da    haber

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