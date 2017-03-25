KILIÇDAROĞLU DİYARBAKIR'DA
Kılıçdaroğlu: Evet çıkarsa 4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verecekler. Hepimiz oturup düşünelim.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine konuştu. 16 Nisan'da yapılacak yeni anayasa referandumu için ‘hayır' çağrısı yapan CHP lideri ” FETÖ örgütü bizi kandırdı dediler. Peki FETÖ seni kandırdı da buna sebep olan parlamenter sistem miydi, niye seni kandırıyor? Evet çıkarsa 4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verecekler. Hepimiz oturup düşünelim” dedi.
kaynak:sözcü
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