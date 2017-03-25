

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine konuştu. 16 Nisan'da yapılacak yeni anayasa referandumu için ‘hayır' çağrısı yapan CHP lideri ” FETÖ örgütü bizi kandırdı dediler. Peki FETÖ seni kandırdı da buna sebep olan parlamenter sistem miydi, niye seni kandırıyor? Evet çıkarsa 4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verecekler. Hepimiz oturup düşünelim” dedi.







kaynak:sözcü