Yoğun bakıma alınan CHP Antalya Milletvekili Baykal'ı hastanede ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kendisiyle görüştüm, bilinci yerinde. Umarım kısa süre içinde sağlığına kavuşur" dedi.

"SOL AYAĞINI VE ELİNİ OYNATIYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, beyin damarında oluşan pıhtı sebebiyle sabah saatlerinde Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde tedavi altına alınan Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Baykal'la sohbet ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Kendisiyle az önce görüştüm, bilinci yerinde. Sohbet ettik, kendisi de konuşuyor. Ama önümüzdeki sürecin kritik olduğu söyleniyor. Önümüzdeki süreç için de umarız hiçbir engelle karşılaşmadan kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve tekrar görevinin başına dönmüş olur. Hiçbir vatandaşım merak etmesin. Deniz bey sağlıklı, sol ayağında ve sol tarafında bazı tıbbi açıdan sorun olduğu söylenmekle birlikte hekimler uyardığı zaman sol ayağını ve elini oynatıyor. O da zaman içinde aşılmış olacak."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın, Naykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Sayın başbakan erken saatlerde aradı, hem bilgi aldı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Baykal'ın ailesiyle de görüştük. Onlar da heyecanla sonucu bekliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da Deniz beyin ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Ben buradan bütün vatandaşlarıma gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum. umarım kısa sürede sağlığına kavuşur" dedi.

Kaynak: haberinburada