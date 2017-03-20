Evet Çıkarsa 3 Milyon Suriyeliye Vatandaşlık Verecekler
Dolar Haftaya Düşüşle Başladı, İşte Kritik Seviye
Gekas'ın Sözleşmesi Feshedildi
Merkel: Nazi Benzetmeleri Durmalı
Şırnak Aşiretlerinden Referandum Kararı
Kendinizi Mutsuz Mu Hissediyorsunuz?
Avrupa'dan Faşizme Devam!
Galatasaray İstifayı Borsaya Bildirdi
İşte Banu Alkan'ın Genç Sevgilisi
Aksakallı Anlattı: Örtüyü Kaldırıp Alnından Öptüm
Ötv İndi, Beyaz Eşya Satışları Yüzde 32 Arttı
Edirne'deki Romanlar'dan Evet Desteği
Kılıçdaroğlu; 'cumhuriyetimiz Sokakta Kurulmadı
Bakanlık Açıkladı... Atatürk Havalimanı'nda Yakalandılar
İrlandalı Futbolcu Mcbride Hayatını Kaybetti
İçişleri Bakanlığı: 999 Kişi Gözaltına Alındı
82 Hakim Ve Savcı 'fetö Üyeliği' İddiasıyla Yargılanıyor
Almanya'dan Türkiye'nin Ab Üyeliği Yorumu
Türkiye'den Kerkük'e 'bayrak' Tepkisi
Uyku Düzensizliği En Önemli Belirtilerden Biri

KILIÇDAROĞLU; 'CUMHURİYETİMİZ SOKAKTA KURULMADI


KILIÇDAROĞLU; 'CUMHURİYETİMİZ SOKAKTA KURULMADI
Tarih : 20 Mart 2017, 16:30
Puan Ver : Kılıçdaroğlu; 'cumhuriyetimiz Sokakta Kurulmadı(5/10)2


İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ, KAMYONCULARI DİNLEDİ

Ordu'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, işadamları ile gerçekleşitirdiği toplantı sonrasında özel bir çay fabrikasını ziyaret etti. Tablot yemek sırasına girerek yemek alan Kılıçdaroğlu, işçilerle birlikte yemek yedi. Ardından da Organize Sanayi Bölgesi'nde Kamyon ve TIR Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu kamyoncuların sorunlarını dinledi. Bir kamyoncunun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki geçiş ücretlerinden yakınması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bütün sorunları biliyoruz. Hepsinin çözümü var. Bütün mesele plağı değiştirmekte.



Türkçesi o yani. Siyasi konuşmak doğru değil. Sonuçta vatandaşın bir derdi var. Bu derdin çözülmesi lazım. Yetki verdiğiniz bir iktidar var. Çözmüyor, çözmeyince de 'Kardeşim kusura bakma sana oy veridim. Getirdim sen çözmedin. Ben de plağı değiştiriyorum. Bakalım onlar çözecek mi? Budur. Demokrasi de budur. Yoksa birbirimizi kötüleyerek yapmak doğru değil. Sonuçta siyasi partiler vardır. Bütün siyasi partiler saygındır. Partilerin varlık nedeni demokrasiyi daha saygın kılmaktır. Parti düşünceleriyle vatandaşın önüne gitmektir. Sonuçta vatandaştan oy isteriz. Oda oy verir. Sorunu çözülüyor mu? Çözülmüyor mu? Çözülürse eyvallah devam. Çözülmüyorsa 'kusura bakma' diyip başka partiye yönelmesi lazım. Eğer bunu yapabilirsek çok iyi sonuçlar elde edilebilir. Demoktrasi güçlenmiş olur" dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra Organize Sanayi Sitesi içerisinde fındık fabrikasını ziyaret ederek kadın işçilerle tokalaşarak sohbet etti. Ardından Kılıçdaroğlu, Ordu TSO'da düzenlenen toplantıya katılmak için fabrikadan ayrıldı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Kılıçdaroğlu;    Cumhuriyetimiz  Sokakta  Kurulmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER