

İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ, KAMYONCULARI DİNLEDİ



Ordu'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, işadamları ile gerçekleşitirdiği toplantı sonrasında özel bir çay fabrikasını ziyaret etti. Tablot yemek sırasına girerek yemek alan Kılıçdaroğlu, işçilerle birlikte yemek yedi. Ardından da Organize Sanayi Bölgesi'nde Kamyon ve TIR Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu kamyoncuların sorunlarını dinledi. Bir kamyoncunun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki geçiş ücretlerinden yakınması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bütün sorunları biliyoruz. Hepsinin çözümü var. Bütün mesele plağı değiştirmekte.



Türkçesi o yani. Siyasi konuşmak doğru değil. Sonuçta vatandaşın bir derdi var. Bu derdin çözülmesi lazım. Yetki verdiğiniz bir iktidar var. Çözmüyor, çözmeyince de 'Kardeşim kusura bakma sana oy veridim. Getirdim sen çözmedin. Ben de plağı değiştiriyorum. Bakalım onlar çözecek mi? Budur. Demokrasi de budur. Yoksa birbirimizi kötüleyerek yapmak doğru değil. Sonuçta siyasi partiler vardır. Bütün siyasi partiler saygındır. Partilerin varlık nedeni demokrasiyi daha saygın kılmaktır. Parti düşünceleriyle vatandaşın önüne gitmektir. Sonuçta vatandaştan oy isteriz. Oda oy verir. Sorunu çözülüyor mu? Çözülmüyor mu? Çözülürse eyvallah devam. Çözülmüyorsa 'kusura bakma' diyip başka partiye yönelmesi lazım. Eğer bunu yapabilirsek çok iyi sonuçlar elde edilebilir. Demoktrasi güçlenmiş olur" dedi.



Kılıçdaroğlu daha sonra Organize Sanayi Sitesi içerisinde fındık fabrikasını ziyaret ederek kadın işçilerle tokalaşarak sohbet etti. Ardından Kılıçdaroğlu, Ordu TSO'da düzenlenen toplantıya katılmak için fabrikadan ayrıldı.







kaynak:hürriyet