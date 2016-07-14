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KILIÇDAROĞLU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 50 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK


KILIÇDAROĞLU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 50 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK
Tarih : 14 Temmuz 2016, 11:58
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 Bin Lira Tazminat Ödeyecek(7/10)6


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı iki ayrı davada karar çıktı. Partisinin 16 Ocak 2016'da 35. Olağan Kurultayı ve 19 Ocak 2016'da  TBMM Grup Toplantısı'ndaki sözleriyle Cumhurbaşkanı'na "ağır hakarette" bulunduğu  gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında açılan iki ayrı davanın  Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmalarına, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin  Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Bilge Yönet katıldı. Kılıçdaroğlu'nun dava konusu sözlerinin tamamen hakaret mahiyetinde  olduğunu belirten Erdoğan'ın avukatı Aydın, "Müvekkilimin kişilik haklarına  saldırıda bulunulmuştur. Manevi tazminatın tüm koşulları oluşmuştur. Davalı  müvekkilime sarf ettiği sözleri ısrarla sürdürmektedir" dedi.  Aydın, davanın kabulünü ve "caydırıcı" bir tazminata hükmedilmesini  istedi.



 Kılıçdaroğlu'nun avukatı Yönet ise önceki duruşmada reddi hakim  talebinde bulundukları için hazırlık yapmadıklarını söyledi.    Davaları kısmen kabul eden Hakim Ayhan Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun, her  bir dava için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25'er bin lira manevi tazminat ödemesine  hükmetti.Dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 16 Ocak 2016'daki CHP 35. Olağan  Kurultayı'nda sarf ettiği sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ağır hakaret ve  ithamlarda" bulunduğu savunularak, 100 bin liralık manevi tazminat talep  edilmişti.  Kılıçdaroğlu hakkında ayrıca, partisinin 19 Ocak'taki TBMM Grup  Toplantısı'nda kullandığı ifadeler ve sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından  yaptığı paylaşımlarla ilgili 100 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştı.








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