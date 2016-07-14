

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı iki ayrı davada karar çıktı. Partisinin 16 Ocak 2016'da 35. Olağan Kurultayı ve 19 Ocak 2016'da TBMM Grup Toplantısı'ndaki sözleriyle Cumhurbaşkanı'na "ağır hakarette" bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında açılan iki ayrı davanın Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmalarına, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Bilge Yönet katıldı. Kılıçdaroğlu'nun dava konusu sözlerinin tamamen hakaret mahiyetinde olduğunu belirten Erdoğan'ın avukatı Aydın, "Müvekkilimin kişilik haklarına saldırıda bulunulmuştur. Manevi tazminatın tüm koşulları oluşmuştur. Davalı müvekkilime sarf ettiği sözleri ısrarla sürdürmektedir" dedi. Aydın, davanın kabulünü ve "caydırıcı" bir tazminata hükmedilmesini istedi.







Kılıçdaroğlu'nun avukatı Yönet ise önceki duruşmada reddi hakim talebinde bulundukları için hazırlık yapmadıklarını söyledi. Davaları kısmen kabul eden Hakim Ayhan Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun, her bir dava için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25'er bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.Dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 16 Ocak 2016'daki CHP 35. Olağan Kurultayı'nda sarf ettiği sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ağır hakaret ve ithamlarda" bulunduğu savunularak, 100 bin liralık manevi tazminat talep edilmişti. Kılıçdaroğlu hakkında ayrıca, partisinin 19 Ocak'taki TBMM Grup Toplantısı'nda kullandığı ifadeler ve sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 100 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştı.