Bim, Yeni Şirket Kuruyor
19 Yarışmasında Rekor Ödül.. 1 Milyon Tl Kazandı!
Hamidou Traore, Karabükspor'da
Eski Tbmm Başkanı Karaduman Vefat Etti
Fetö'den Gözaltına Alınan Üsteğmene Adli Kontrol
Cumhurbaşkanlığı'ndan Flaş 'katar' Açıklaması
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Fetö'den Gözaltında
Guatemala'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem
Genç Çiftçi Projelerine Hibe Desteği
İşte Sigara İsteğini Azaltan Tüyolar!
Tsk Açıkladı: 3 Terörist Öldürüldü
Fahriye Evcen'in Gelinliği Göz Kamaştıracak
Alex Tyus, Galatasaray'a Veda Etti
Tüm Türkiye'de Ücretsiz
Facebook Hesaplarına 'kopya Koruması' Geliyor
Kırşehir Merkezli Fetö/Pdy Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı
Diyarbakır'da İş Adamlarına Yönelik Terör Operasyonu
Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Karşılama!
Safranbolu Belediye Başkanı Görevden Alındı
Tatilde Kredi Kartı Güvenliğini Sağlamanın 7 Yolu

kılıçdaroğlu cindoruk'tan akıl aldı: yürüyüşe geç!

KILIÇDAROĞLU CİNDORUK'TAN AKIL ALDI: YÜRÜYÜŞE GEÇ!

Engin Ardıç bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü ve geçtiğimiz ay yaptığı görüşmeyi masaya yatırdı. Cindoruk ile ne konuştuğu merak edilen Kılıçdaroğlu'nun burada "yürüyüşe geç" aklı aldığını söyleyen Ardıç çarpıcı çıkarımlarda bulundu. İşte yazısından öne çıkanlar;

Tarih : 22 Haziran 2017, 11:06
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Cindoruk'tan Akıl Aldı: Yürüyüşe Geç!(10/10)12


Hani Hüsamettin Cindoruk, ay başında yaptıkları görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'na "ufukaçmıştı" ya, o ufkun ne olduğu anlaşıldı:

Yürüyüşe geçmekmiş!



Sayın Cindoruk'un, arkasındaki muazzam kitle desteğiyle (DYP'nin oy oranı binde 3), Tayyip Erdoğan'ın yeniden başkan seçilmesini nasıl önleyeceğini de merak ve heyecanla bekliyoruz... Öyle demişti de...



Siyasi soytarılıklar bize her zaman keyif vermiştir. Onlarla besleniyoruz. Allah bereket versin.



Rivayete göre, yürüyüşün birkaç metresine katılan Hasan Cemal de Kılıçdaroğlu'na yepyeni, bambaşka bir ufuk açmış: "Maltepe'de durmayın, Edirne'ye kadar devam edip Selahattin Demirtaş'ı da kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun bu vahim hatayı yapıp yapmayacağını da merak ederiz.

Bilindiği gibi Sayın Kılıçdaroğlu kültürü çok geniş bir adamdır. Hatta Can Dündar, onun okuduğu en son kitabın "İnce Memet" olduğunu iftiharla yazmıştı.



(Erdal İnönü için de "siyaset dehası" demişti.) Geniş kültürü opera sanatına kadar uzanıyorsa, Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operasını hatırlayıp Nazlı Hanım'ı kaçırmayı da düşünebilir!



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Cindoruk  Tan  Akıl  Aldı  Yürüyüşe  Geç    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER