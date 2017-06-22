

Hani Hüsamettin Cindoruk, ay başında yaptıkları görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'na "ufukaçmıştı" ya, o ufkun ne olduğu anlaşıldı:



Yürüyüşe geçmekmiş!







Sayın Cindoruk'un, arkasındaki muazzam kitle desteğiyle (DYP'nin oy oranı binde 3), Tayyip Erdoğan'ın yeniden başkan seçilmesini nasıl önleyeceğini de merak ve heyecanla bekliyoruz... Öyle demişti de...







Siyasi soytarılıklar bize her zaman keyif vermiştir. Onlarla besleniyoruz. Allah bereket versin.







Rivayete göre, yürüyüşün birkaç metresine katılan Hasan Cemal de Kılıçdaroğlu'na yepyeni, bambaşka bir ufuk açmış: "Maltepe'de durmayın, Edirne'ye kadar devam edip Selahattin Demirtaş'ı da kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun bu vahim hatayı yapıp yapmayacağını da merak ederiz.



Bilindiği gibi Sayın Kılıçdaroğlu kültürü çok geniş bir adamdır. Hatta Can Dündar, onun okuduğu en son kitabın "İnce Memet" olduğunu iftiharla yazmıştı.







(Erdal İnönü için de "siyaset dehası" demişti.) Geniş kültürü opera sanatına kadar uzanıyorsa, Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operasını hatırlayıp Nazlı Hanım'ı kaçırmayı da düşünebilir!







kaynak:sabah