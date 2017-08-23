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Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayıyla İlgili İlk İpucunu Verdi

KILIÇDAROĞLU, CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYIYLA İLGİLİ İLK İPUCUNU VERDİ

NTV canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP'den aday olup olmayacağını bilmediğini ancak adaylarının tanınmış biri olacağını söyledi.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 23:40
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayıyla İlgili İlk İpucunu Verdi(8/10)4

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in konuğu oldu.

"ADAYLIK AÇIKLAMASI YAPMAK İÇİN ERKEN"

2019'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'den aday olup olmayacağı yönündeki soruya net cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, adaylık açıklaması yapmak için erken olduğunu söyledi.

"TANINMIŞ BİR CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ OLACAK"

Ancak CHP'nin muhtemel adayı hakkında bir ipucu da veren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok zaman var. CHP'nin elbette bir adayı olacak. Bugünden söylemek yanlış bence. Milli iradenin Meclis'e tam yansıması lazım. Her kuruşunun hesabını verebilecek bir adayımızın olması lazım. Parti içinden de parti dışından da olur. Belki bir ekip olarak çıkacaktır. Bu bugünden netleştirilmesi gereken bir tablo değil. Önümüzde bir kurultay var. Bugünden balıklama atlamak yerine sakin, güven veren bir politika izlemek gerek. Tanınmış biri çıkacak. Toplumun güvendiği, mütevazı, saygılı bir aday çıkacaktır.'

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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