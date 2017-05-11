

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında parti içi tartışmalarla ilgili uyarıda bulunduğu ve "Bazı çevreler CHP'de kavga olmasını istiyor. Arkadaşlarımızın bu oyuna gelmemesi lazım" dediği aktarıldı.







Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, MYK'de şu ifadeleri kullandı:







"Olağan kongre sürecinde adaletli olacağız, hiçbir etkide kalmadan adil bir kongre süreci geçireceğiz. Türkiye'ye vadettiğimiz demokrasiyi önce kendi içimizde göstereceğiz. Kavgasız, gürültüsüz, eşit koşullarda, şölen havasında, demokrasinin işlediği, herkesin aday olduğu bir ortamı hazırlamak görevimiz. Her türlü tehdide ve saldırıya karşı CHP dimdik durdu. 16 Nisan'da hırsızlığa, gasba rağmen Türkiye geleceğiyle ilgili tekrar umutlandı. Görüldü ki her türlü manipülasyona, karalamaya, tehdide ve terörize edilmesine rağmen demokrasiye inanan yüzde 50'nin üzerinde bir kesim var. ‘Hayır'ı artırmalıyız, bölmek isteyenlere rağmen ‘Hayır dağılmıyoruz' demeliyiz. En çok sorumluluk CHP'ye düşüyor. Bazı çevreler CHP'de bir karışıklık, kavga olmasını istiyor. 16 Nisan'dan bu yana havuz medyası, CHP'de büyük bir kavga var gibi gösteriyor. Arkadaşlarımızın bu oyuna gelmemesi lazım, hepimiz bu tuzaklara karşı dikkatli olmalıyız. CHP'de kavga varmış görüntüsünden bize oy verenler de ‘hayır' diyenler de rahatsız. Bugünden sonra hepimiz daha dikkatli olmalı, bu birlik ve beraberliği sağlamalıyız, sağlayacağız da."







kaynak:evrensel