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KILIÇDAROĞLU, ÇERKES DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ


KILIÇDAROĞLU, ÇERKES DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ
Tarih : 08 Kasım 2015, 14:37
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Çerkes Derneğini Ziyaret Etti(9/10)6


Bölgenin Çankaya'ya geçmesinden sonra Yenimahalle Belediyesinden Çankaya Belediyesine devredilen tesiste incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, tesisle ilgili Yaşar'dan bilgi aldı. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve eşi Kezban Taşdelen eşlik etti.





"DERNEKLERİN TOPLUMDA ÖNEMLİ BİR YERİ"

Yaşar, Yenimahalle Belediyesinin sosyal ve kültürel alanda yaptığı çalışmaların toplumun her kesiminden takdir topladığını ifade ederek, "Bu tesis, Yaşamkent bize bağlıyken yaptığımız bir tesistir. Semtimiz bizim sınırlarımızdan çıktıktan sonra Çankaya Belediyesi sınırları içerisine geçti" dedi. Yaşar, derneklerin toplumda önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu ile ayaküstü sohbet eden Yaşar, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kılıçdaroğlu ise Yenimahalle'nin yaptığı çalışmaların diğer belediyeler tarafından örnek alındığının altını çizdi. Ziyaretten sonra dernek üyeleri ve heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Çerkes  Derneğini  Ziyaret  Etti    haber

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