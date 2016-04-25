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KILIÇDAROĞLU, CENAZE NAMAZINA KATILDI


KILIÇDAROĞLU, CENAZE NAMAZINA KATILDI
Tarih : 25 Nisan 2016, 16:22
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Cenaze Namazına Katıldı(6/10)6


Kılıçdaroğlu'nun gelişi Cenaze namazının kılınması Kılıçdaroğlu'nun tabutu taşıması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Anayasa Mahkemesi'ndeki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşmaması) Ellerim de temiz, gönlüm de temiz, kalbim de temiz. Kin, başkaları yüreğinde besliyorsa, onu herhalde insan yerine koymamak lazım" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'ndeki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşmaması konusunda, "Ellerim de temiz, gönlüm de temiz, kalbim de temiz. Kin, başkaları yüreğinde besliyorsa onu herhalde insan yerine koymamak lazım." dedi.








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Cenaze  Namazına  Katıldı    haber

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