

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “‘Tek adam rejimi' için söylüyorlar. ‘Efendim, Mustafa Kemal Atatürk de tek adamdı'. Asla ve asla tek adamlığa soyunmadı. Bunu söyleyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi'nde tek adam değildi. Sivas Kongresi'nde tek adam değildi. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığı zaman tek adam değildi. Mustafa Kemal Atatürk, bir önderdi; ama herkesin önderiydi” dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde halka hitap etti. Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ‘tek adam' tartışmasına değindi. Kılıçdaroğlu, “‘Tek adam rejimi' için söylüyorlar. ‘Efendim, Mustafa Kemal Atatürk de tek adamdı'. Asla ve asla tek adamlığa soyunmadı. Bunu söyleyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi'nde tek adam değildi. Sivas Kongresi'nde tek adam değildi. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığı zaman tek adam değildi. Mustafa Kemal Atatürk, bir önderdi; ama herkesin önderiydi. Hep birlikte karar aldılar. Erzurum Kongresi'ne niye kongre diyoruz? Tek adam olmadığı için. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığı zaman yine tek adam değildi. Biz TBMM'ye, halkın iradesine sahip çıkıyoruz. Onlar gibi yapmıyoruz. Tek adam rejimine karşı çıkıyoruz” diye konuştu.







kaynak:sözcü