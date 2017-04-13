Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

kılıçdaroğlu: çatlasalar da patlasalar da…

KILIÇDAROĞLU: ÇATLASALAR DA PATLASALAR DA…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir Gönen'de vatandaşlara hitap etti.

Tarih : 13 Nisan 2017, 14:09
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: Çatlasalar Da Patlasalar Da…(7/10)7


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “‘Tek adam rejimi' için söylüyorlar. ‘Efendim, Mustafa Kemal Atatürk de tek adamdı'. Asla ve asla tek adamlığa soyunmadı. Bunu söyleyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi'nde tek adam değildi. Sivas Kongresi'nde tek adam değildi. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığı zaman tek adam değildi. Mustafa Kemal Atatürk, bir önderdi; ama herkesin önderiydi” dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde halka hitap etti. Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ‘tek adam' tartışmasına değindi. Kılıçdaroğlu, “‘Tek adam rejimi' için söylüyorlar. ‘Efendim, Mustafa Kemal Atatürk de tek adamdı'. Asla ve asla tek adamlığa soyunmadı. Bunu söyleyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi'nde tek adam değildi. Sivas Kongresi'nde tek adam değildi. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığı zaman tek adam değildi. Mustafa Kemal Atatürk, bir önderdi; ama herkesin önderiydi. Hep birlikte karar aldılar. Erzurum Kongresi'ne niye kongre diyoruz? Tek adam olmadığı için. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığı zaman yine tek adam değildi. Biz TBMM'ye, halkın iradesine sahip çıkıyoruz. Onlar gibi yapmıyoruz. Tek adam rejimine karşı çıkıyoruz” diye konuştu.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Çatlasalar  Da  Patlasalar  Da…    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER