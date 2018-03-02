CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamada bulundu. Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin de yaralandığını belirten Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dilerken vatandaşlara çağrıda bulunarak evlerine Türk Bayrakları asmalarını istedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara şifalar diliyoruz. Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum. Kahraman ordumuza güveniyoruz, terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım."

GENEL MERKEZE ASILDI

Bu açıklamanın ardından CHP Genel Merkezi'ne dev Türk bayrağı asıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAYRAK ÇAĞRISINA EŞİNDEN DESTEK

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına eşi Selvi Kılıçdaroğlu da destek verdi. Selvi Kılıçdaroğlu, Çukurambar'daki evlerinin penceresine Türk bayrağı astı.

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu, gönderdiği kısa mesajlarla partililerden de ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asmalarını istedi.

Kaynak: haberinburada