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KILIÇDAROĞLU: 'BÜTÜN BİLDİKLERİMİ TV'DE ANLATTIM'


KILIÇDAROĞLU: 'BÜTÜN BİLDİKLERİMİ TV'DE ANLATTIM'
Tarih : 11 Mayıs 2016, 09:36
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: 'bütün Bildiklerimi Tv'de Anlattım'(8/10)6


CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait olduğu öne sürülen kasetle ilgili soruşturmada savcılık tarafından ifadeye çağrılan ancak gitmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütün bildiklerini TV yayınında anlattığını söyledi.



Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ile Parlamento Muhabiri Düzgün Karadaş'ın sorularını yanıtlayan CHP Lideri, şunları söyledi:



Savcı kaset soruşturmasında ifadeye çağırdı, neden gitmediniz?



Bütün bildiklerimi Habertürk Televizyonu'ndaki programda açıkladım zaten; onun dışında bildiğim bir şey yok. Ama asıl bilgisine başvurulacak kişi Sayın Erdoğan'dır.



Savcı görevini yapmıyor. Ben yayında fotoğrafı da gösterdim. Savcının, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgisine başvurması gerekiyor. “Bu görüntüleri size kim getirdi? Kim servis yaptı? “2 gün daha beklersek size daha net görüntüler elde ederiz” diye bir cümle de var orada. O cümle şunu çağrıştırıyor: Bu görüntüler, Erdoğan'ın bilgisi dahilinde elde edilen görüntüler. Erdoğan'ın onayıyla kendisine servis edilen görüntüler. Asıl bilgisine başvurulması gereken o. Savcının şunu da unutmaması lazım, eski ABD Başkanı Bill Clinton, savcıya en son ifade vermek zorunda kaldı. Savcı yürekli bir savcı ise ve gerçek anlamda bu olayın arkasındaki failleri ortaya çıkarmak istiyorsa Erdoğan'ın bilgisine başvurması gerekiyor. Ben bütün bildiklerimi söyledim.



Gündem saptırılıyor



Savcı, burada iyi niyetli değil. Savcı, AKP'nin bugün içinde bulunduğu yoğun durumlardan, gündemi saptırmak ve bir anlamda, “CHP'nin içinde de bir şeyler var” gibi bir algıyı beslemek için alınan talimatla hareket eden birisi.



Korkacak bir şeyim yok



Bunu, size yönelik de bir hamle olarak algılıyor musunuz?



Öyle bir hamle var ama bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Bildiklerimin tamamını virgülüne kadar anlattım. Dolayısıyla orayı alır, delil olarak kullanabilir. Bunu seçimlerden önce de söyledim. Bütün bunların hepsini ifadem olarak alabilir, (dosyaya) koyabilir.



Neyi izlediğini görmedim



Sizin gördüğünüz yayında gösterdiğiniz fotoğraf mı, yoksa Cumhurbaşkanı'nın izlediği görüntüyü mü gördünüz?



Neyi izlediğini, görüntüyü görmedim. Sayın Cumhurbaşkanı'na belli görüntülerin izletildiğini gördüm. Bilgisayarların ortasında bir kamera var, o kameradan Erdoğan izlerken kendisini filme alıyorlar. Neyi izlediğini bilmiyorum. Ama o izleme arasında, Erdoğan'ın, bir kaset izletildiğini, “2 gün beklersek daha net görüntülerin elde edileceğini”, gözlüğünü takarak büyük bir dikkatle izlediğini ben gördüm.



Siz Baykal'ın kasetini izlediniz mi?



Yok, hayır. Bilmiyorum ben.








Etiketler: Kılıçdaroğlu    Bütün  Bildiklerimi  Tv  De  Anlattım      haber

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