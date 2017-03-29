

Genel Başkan Kılıçdaroğlu önce Sarız ilçesinde, Sarız Belediyesi tarafından yaptırılan Kadın ve Gençlik Misafirhanesini ziyaret etti. Vatandaşların tatlı ikramını geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, Aslı bebeği sevdi ve annesi ile sohbet etti.







Ardından bir taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu Sarız Belediyesi'nde Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Atatürk Caddesinde hazırlanan miting alanında Türk bayrakları ve parti bayrakları ile karşılandı. Seçim otobüsü üzerinden vatandaşa seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:







“Biz demokrasimizi kolay kurmadık, milli iradeyi her zaman savunduk. Hiçbir zaman bir kişi Türkiye'de tek adam olmadı, Mustafa kemal Atatürk de tek adam değildi, Sivas Kongresi'ne Erzurum Kongresi'ne bakın, hiçbir zaman tek başına yetki almamıştır.







Bu bir parti meselesi değildir, seçime gitmiyoruz. Bu bir demokrasi, memleket meselesi. Hangi partiye mensup olursak olalım ortak paydamızı güçlendirmek zorundayız. Bayrağımız, vatanımızı, demokrasimiz, insan hakları, düşünce özgürlüğü, bağımsız ve tarafsız yargı ortak paydamız. Şimdi bunu küçültmek istiyorlar, buna hep birlikte hayır diyeceğiz.







kaynak:milliyet