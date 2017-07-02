

Bugün 17 kilometre yürüyecek olan Kılıçdaroğlu, “Adaletin egemen olduğu ve hepimizin rahatlıkla konuşabildiği, düşüncelerini ifade edebildiği, düşüncelerini ifade ettiği için hapse atılmadığı bir düzen istiyoruz. O açıdan umuyoruz bizim adalet yürüyüşümüze ülkeyi yönetenler daha fazla kulak kabartmış olurlar. Bizi suçlamasınlar, bizi dinlesinler” dedi.



Dün taşeron işçileri aramızdaydı, onlar da adalet istiyorlar. Onlar diyorlar ki, ‘Bize söz verildi. Bize kadro verilecekti. Ne olursunuz bunu bir kez daha dile getirin, Adalet Yürüyüşü'nde.' Bir milyonu aşkın taşeron işçisinin adalet talebini yine bu sabah saat 7'de dile getiriyorum. Onlar için de adalet istiyorum. Onlar çalışıyorlar, üretiyorlar alın teri döküyorlar ama onlar da kadrolu çalışmak isterler, kadrolarının, iş güvencelerinin olmasını isterler. Dolayısıyla adalet isterler, adaleti sağlamak zorundayız. Sevgili peygamberimizin şöyle bir hadisi şerifi var; ‘Bir gün adaletli davranmak 60 yıllık ibadetten üstündür'. Bir gün, sadece bir gün adaletli davranmak 60 yıllık ibadetten üstündür. Biz bir gün değil hepimiz adaletli davranalım diye yürüyoruz. Hepimiz, destek veren yurttaşlarımız adaletli yönetim, adaletli bir devlet, adaletli bir toplum istiyoruz.











kaynak:hurriyet