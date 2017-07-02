Plajda Adım Atılacak Yer Kalmadı!
Elektrik Faturasındaki Açma-Kapama Bedeli İle İlgili Emsal Karar
Ankara Otogarı İçin Flaş Karar! Mahkeme İptal Etti
İran, Kuzey Irak'taki Dağlık Bölgeyi Bombaladı!
Diş Çürüklerini Beslenme Tarzı Nasıl Tetikliyor?
Kurban Bayramı Ne Zaman?
Kapıkule Sınır Kapısında Yoğunluk!
Havalar Ne Zaman Serinleyecek ?
Messi'nin Düğününde Arda Yok
Ankara'da Taksicilerin Kavgası Cinayetle Bitti
Kentsel Dönüşümde 125 Bin Konut Rakamına Ulaştı
Hipertansiyon Tüm Vücudu Etkiliyor!
Parkta Alkol Alan Kadın Sızıp Kaldı
5. Kattan Düşen İnşaat İşçi Hayatını Kaybetti!
İzmir'de Zeytinlikte Erkek Cesedi Bulundu!
Sampdoria Sneijder'den Vazgeçti
Beşiktaş Pepe Transferinde Mutlu Sona Ulaştı
Kamu İşçilerine Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu
Putin Katar Emiri İle Telefonda Görüştü
Hız Koridoru Uygulaması Başladı

KILIÇDAROĞLU BİZİ SUÇLAMASINLAR, DİNLESİNLER !


KILIÇDAROĞLU BİZİ SUÇLAMASINLAR, DİNLESİNLER !
Tarih : 02 Temmuz 2017, 16:50
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Bizi Suçlamasınlar, Dinlesinler !(6/10)6


Bugün 17 kilometre yürüyecek olan Kılıçdaroğlu, “Adaletin egemen olduğu ve hepimizin rahatlıkla konuşabildiği, düşüncelerini ifade edebildiği, düşüncelerini ifade ettiği için hapse atılmadığı bir düzen istiyoruz. O açıdan umuyoruz bizim adalet yürüyüşümüze ülkeyi yönetenler daha fazla kulak kabartmış olurlar. Bizi suçlamasınlar, bizi dinlesinler” dedi.



Dün taşeron işçileri aramızdaydı, onlar da adalet istiyorlar. Onlar diyorlar ki, ‘Bize söz verildi. Bize kadro verilecekti. Ne olursunuz bunu bir kez daha dile getirin, Adalet Yürüyüşü'nde.' Bir milyonu aşkın taşeron işçisinin adalet talebini yine bu sabah saat 7'de dile getiriyorum. Onlar için de adalet istiyorum. Onlar çalışıyorlar, üretiyorlar alın teri döküyorlar ama onlar da kadrolu çalışmak isterler, kadrolarının, iş güvencelerinin olmasını isterler. Dolayısıyla adalet isterler, adaleti sağlamak zorundayız. Sevgili peygamberimizin şöyle bir hadisi şerifi var; ‘Bir gün adaletli davranmak 60 yıllık ibadetten üstündür'. Bir gün, sadece bir gün adaletli davranmak 60 yıllık ibadetten üstündür. Biz bir gün değil hepimiz adaletli davranalım diye yürüyoruz. Hepimiz, destek veren yurttaşlarımız adaletli yönetim, adaletli bir devlet, adaletli bir toplum istiyoruz.



 



 



kaynak:hurriyet








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Bizi  Suçlamasınlar  Dinlesinler      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER