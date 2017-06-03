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KILIÇDAROĞLU, BAŞÖRTÜLÜ ADAY GÖSTERECEK


KILIÇDAROĞLU, BAŞÖRTÜLÜ ADAY GÖSTERECEK
Tarih : 03 Haziran 2017, 16:07
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Başörtülü Aday Gösterecek(10/10)12


Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimleri için önce 'Hayır Platformu' ile görüştüğünü vurgulayan Cengiz, şimdi de merkez sağ seçmene yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti. CHP'nin yüzde 25 oyu olduğunu hatırlatan Cengiz, "Bir sonraki seçimde yüzde 25 artı bir oy daha alması gerekmektedir.



Bu da şu anlama geliyor. CHP, yeni açılıma ihtiyaç duymaktadır. Hayırcı cephe, tek adam vurgusuna karşı oluşan bir platformdu. Ancak bu yeni anayasa ile uzlaşmacı bir CHP'nin, halkın karşısına çıkacağı görülmektedir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu ile Bağlum'daki yerimizde yaptığımız görüşmede, 2019 seçimlerinde başörtülü, milliyetçi muhafazakar profilli milletvekili adaylarının, seçilecek yerlerde olacağının işaretini aldım" açıklamasında bulundu.



 



kaynak:habertürk








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