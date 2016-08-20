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kılıçdaroğlu: aym'ye gideriz

KILIÇDAROĞLU: AYM'YE GİDERİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSK ile ilgili düzenlemelerin kurumu çökerteceği iddiasında bulundu.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 12:14
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: Aym'ye Gideriz(0/10)


KHK'ları yakından izlediklerini belirten Kılıçdaroğlu, son düzenlemelerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde emir-komuta zincirini zedeleyip orduyu çökerteceği görüşünde. Sorunun Meclis'te çözülmesini beklediklerini vurgulayan CHP Lideri, "Olmazsa AYM'ye gideriz" diyor








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Aym  Ye  Gideriz    haber

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