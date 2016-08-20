KILIÇDAROĞLU: AYM'YE GİDERİZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSK ile ilgili düzenlemelerin kurumu çökerteceği iddiasında bulundu.
KHK'ları yakından izlediklerini belirten Kılıçdaroğlu, son düzenlemelerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde emir-komuta zincirini zedeleyip orduyu çökerteceği görüşünde. Sorunun Meclis'te çözülmesini beklediklerini vurgulayan CHP Lideri, "Olmazsa AYM'ye gideriz" diyor
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