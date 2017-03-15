

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Halkın 'hayır' iradesini kırmak için Avrupa'da bile gerilim ortamı yaratıyorlar. Halk gerilimden bıktı. 16 Nisan'da bunu onlar da görecek." değerlendirmesinde bulundu.







Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı.







"Bu millet de bu ülkenin itibarı da umurunuzda değil. 20 milyon dolara itibarımızı İsrail'e satan hükümet, referandum öncesi aslan kesiliyor." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:







"Enerji Bakanı'nın uçağı Irak'a alınmadığında, askerimizin başına çuval geçirildiğinde, referandum yok diye mi ses çıkarmaya gerek duymadınız? 'Türkiye'nin gücünü kimse test etmeye kalkmasın' dediler, iktidarları boyunca İsrail, Rusya, Almanya dahil gücümüzü test etmeyen kalmadı. Görünüşte aslan kesilenler, gizli görüşmelerden medet umuyor. Binali Yıldırım, Hollanda Başbakanı ile 8 kez ne konuştuğunu neden açıklamıyor? Halkın 'hayır' iradesini kırmak için Avrupa'da bile gerilim ortamı yaratıyorlar. Halk gerilimden bıktı. 16 Nisan'da bunu onlar da görecek."







kaynak:habertürk