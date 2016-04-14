KILIÇDAROĞLU: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE 'EVET' DİYECEĞİZ
Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te canlı yayınlanan Tarafsız Bölge programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bir soru üzerine, AK Parti'nin dokunulmazlıklarla ilgili Anayasa değişikliği teklifine "evet" diyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, teklifi "AKP'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak" için kabul edeceklerini söyledi.
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