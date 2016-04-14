

Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te canlı yayınlanan Tarafsız Bölge programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Bir soru üzerine, AK Parti'nin dokunulmazlıklarla ilgili Anayasa değişikliği teklifine "evet" diyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, teklifi "AKP'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak" için kabul edeceklerini söyledi.