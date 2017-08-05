Kılıçdaroğlu, Alman Focus Dergisi'ne Konuştu: Türkiye'de Kimse Güvende Değil
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KILIÇDAROĞLU, ALMAN FOCUS DERGİSİ'NE KONUŞTU: TÜRKİYE'DE KİMSE GÜVENDE DEĞİL


Kılıçdaroğlu, Alman Focus Dergisi'ne Konuştu: Türkiye'de Kimse Güvende Değil
Tarih : 05 Ağustos 2017, 19:30
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Alman Focus Dergisi'ne Konuştu: Türkiye'de Kimse Güvende Değil(6/10)2

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da yayın yapan Focus dergisinden Frank Nordhausen'ın sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Türkiye'yi yerden yere vuran CHP Lideri, ülkede can ve mal güvenliğinin olmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kamuoyu yoklamasına göre Almanların yüzde 90'ı şu sıralar Türkiye'ye seyahat etmek istemiyor çünkü mesela yanlış bir tişört veya yanlış bir şaka yüzünden tutuklanmaktan korkuyorlar. Bu korkuyu duymakta haklılar mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"GÜVENLİK GARANTİSİ YOK"

"Ne yazık ki böyle bir ortamın gerçekten mevcut olduğunu tespit etmek durumundayım. Uzun zamandır Türkiye'de halihazırda hiç kimse için güvenlik garantisi olmadığını söylüyorum, ne canınız ne de mal ve mülkünüz için. Devlet elbette terör organizasyonlarının propagandasına karşı önlemler almalıdır. Maalesef yasaların geçerli olmadığı ve adaletsiz bir dönemde yaşıyoruz. Dünyanın güvenini yeniden kazanmak için Türkiye acilen normale ve demokrasiye geri dönmek zorunda."

"2019'DA ERDOĞAN İKTİDARINA SON VERECEĞİZ"

2019 yılında Erdoğan'ı devirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden CHP Lideri, "Demokrasiden yana olan bütün güçleri bir araya getireceğiz ve Erdoğan'ı iktidardan indireceğiz. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz" dedi.

AVRUPA'DAN DESTEK İSTEDİ

Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmesi için Avrupa'nın desteğine ihtiyaç duyduğunu anlatan Kılıçdaroğlu,"AB'nin demokrasimizi güçlendirebilecek ve Avrupa standartlarının uygulanmasına yardımcı olacak her türlü katkısı önemlidir. Neticede Türkiye belli yükümlülükler üstlendi, bunları şimdi yerine getirmesi gerekiyor" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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