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KILIÇDAROĞLU: ALLAH'I DÜŞÜN VE KARARINI ÖYLE VER


KILIÇDAROĞLU: ALLAH'I DÜŞÜN VE KARARINI ÖYLE VER
Tarih : 29 Mart 2017, 15:48
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: Allah'ı Düşün Ve Kararını Öyle Ver(8/10)8


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de STK temsilciler ve muhtarlarla bir araya geldi. "Mütedeyyin kardeşlerime sesleniyorum" diyen Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumu için şu mesajı verdi:



"Bir bakan ya da başkan yardımcısı atadılar diyelim adam paraya düşkün... Bugünkü düzende gensoru verirsiniz değil mi? Ya bakan istifa eder ya kürsüde kendisini savunur. Yeni modelde gensoru yok. Kul hakkı yemek en büyük günahtır değil mi? Malı götürene soru dahi soramayacaksınız. Bunun adı adalet midir? Onun için 'Hayır' diyeceğiz.



Bakanlık ya da başkan yarcımclığı yaptığı dönemde bir suç işlenirse yeni modelde 400 milletvekili imzası gerekiyor. Yoksa kimse yargılayamayacak. Başkanlıktan ayrıldıktan sonra da yok... Dokunulmazlık ömür boyu olacak. Bunun adı adalet midir? Bütün mütedeyyin kardeşlerime sesleniyorum. Kul hakkı yemenin günah olduğunu çocuklarına öğrettin, komşularına öğrettin, mahallene öğrettin, her toplantıda söyledin. Şimdi sandığa giderken elini vicdanına koy mütedeyyin kardeşim, Allah'ı düşün ve kararını öyle ver. Kul hakkı yemenin suç olmaktan çıkarıldığı bir anayasa değişikliğine hangi inanç 'Evet' der merak ediyorum"



 



kaynak:habertürk








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