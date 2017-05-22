

AÇLIK GREVİNİN 75. GÜNÜNDE GÖZALTINA ALINDILAR



OHAl kapsamında KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla yaklaşık 75 gündür açlık grevi yapan araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça gözaltına alındı.



KILIÇDAROĞLU TWEET ATTI



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'e destek oldu, "Bir an önce görevlerine iade edilmeliler" ifadelerini kullandı.







kaynak:ensonhaber