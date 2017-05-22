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KILIÇDAROĞLU AÇLIK GREVİNDEKİLER İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU


KILIÇDAROĞLU AÇLIK GREVİNDEKİLER İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU
Tarih : 22 Mayıs 2017, 15:37
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Açlık Grevindekiler İçin Çağrıda Bulundu(9/10)10


AÇLIK GREVİNİN 75. GÜNÜNDE GÖZALTINA ALINDILAR



OHAl kapsamında KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla yaklaşık 75 gündür açlık grevi yapan araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça gözaltına alındı.



KILIÇDAROĞLU TWEET ATTI



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'e destek oldu, "Bir an önce görevlerine iade edilmeliler" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:ensonhaber








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