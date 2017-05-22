KILIÇDAROĞLU AÇLIK GREVİNDEKİLER İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU
AÇLIK GREVİNİN 75. GÜNÜNDE GÖZALTINA ALINDILAR
OHAl kapsamında KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla yaklaşık 75 gündür açlık grevi yapan araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça gözaltına alındı.
KILIÇDAROĞLU TWEET ATTI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'e destek oldu, "Bir an önce görevlerine iade edilmeliler" ifadelerini kullandı.
kaynak:ensonhaber
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