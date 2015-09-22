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KILIÇDAROĞLU 6 ÜLKE, 10 KENT GEZECEK


KILIÇDAROĞLU 6 ÜLKE, 10 KENT GEZECEK
Tarih : 22 Eylül 2015, 14:40
Puan Ver : Kılıçdaroğlu 6 Ülke, 10 Kent Gezecek(5/10)5


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi kampanyası kapsamında, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşacak. Kılıçdaroğlu'nun 23 Eylül'de İsviçre'nin Bern kentinden başlayacak Avrupa turu, 27 Eylül'de Avusturya'nın başkenti Viyana'daki programla sona erecek.CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği Avrupa turunun detaylarını açıkladı. Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Bern'den başlayıp Viyana'da sona erecek Avrupa turuna ilişkin "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri kampanyası kapsamında, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşacak. Kurban Bayramı'nı da vatandaşlarımızla birlikte kutlayacak olan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 23 Eylül'de İsviçre'nin Bern kentinden başlayacak Avrupa turu, 27 Eylül'de Avusturya'nın başkenti Viyana'daki programla sona erecek" dedi








Etiketler: Kılıçdaroğlu  6  Ülke  10  Kent  Gezecek    haber

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