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kılıçdaroğlu: 550 kişiye mi, bir kişiye mi güvenelim?

KILIÇDAROĞLU: 550 KİŞİYE Mİ, BİR KİŞİYE Mİ GÜVENELİM?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde "çift başlılık" olacağını savundu

Tarih : 23 Mart 2017, 16:33
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: 550 Kişiye Mi, Bir Kişiye Mi Güvenelim?(6/10)4


"DEVLETİN TEPESİNDE ÇİFT BAŞLILIK OLACAK"



Anayasa değişikliği halk oylamasında "evet" çıkması halinde 'çift başlılık durumu ortadan kalkacak' söyleminin doğru olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Nasıl en tepedeki kişi hem başkan olacak hem de siyasi partinin genel başkanı olacak. Yani iki ayrı şapkası olacak. Çift başlılık söylemi asla doğru değil. Tam tersine bu anayasa değişikliği geçerse devletin tepesinde çift başlılık olacak.. Mesele bir siyasi parti meselesi değildir, mesele bir kişi meselesi değildir. Mesele memleket meselesidir, cumhuriyet, vatan, bayrak, demokrasi meselesidir. O kadar fazla yetkiler veriyoruz ki; bir kişiye bu kişi hata yaptığı zaman hatayı 80 milyon çekecek."



Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:



"Kendi ifadeleri. 'Evet' diyorlar, başkan olacak, başkan yardımcıları da olacak ama sayı belirtmiyorlar. Peki bugünkü modelde kaç bakan olacağına kim karar veriyor?Millet Meclisi'ndeki 550 milletvekiline mi güvenelim, bir kişiye mi güvenelim? 550 kişinin aklı mı daha iyidir, yoksa bir kişinin aklımı? Buna karar vereceğiz."



 



kaynak:habertürk








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