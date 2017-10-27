CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 2019'da aday olup olmayacağı ile ilgili "Bu konuyu partimizle değerlendirip karar vereceğiz" derken Abdullah Gül'ü aday gösterme konusunda "Temasımız olmadı" dedi.

CNNTÜRK'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı sorusunu yanıtladı.

"BİZ KARARLARIMIZI DEMOKRATİK ÖLÇÜLERDE ALIRIZ"

Kılıçdaroğlu, "Biz demokratik bir partiyiz. Her zaman seçim yapıyoruz. Demokrasiyi içimize sindirmiş vaziyetteyiz. Cumhurbaşkanlığı adayı için de elbette oturulup bakılacaktır. Partiler mezarlığına baktığınızda bir sürü parti var ama CHP en güçlü partilerden biridir. Biz kararlarımızı demokratik ölçülerde alırız. Elbet bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak" dedi.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI ABDULLAH GÜL OLABİLİR Mİ?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, tarafsız bir cumhurbaşkanlığı yaptı dediği Abdullah Gül'ü 2019'da aday gösterip göstermeyecekleri sorusuna şöyle cevap verdi:

"GÜL İLE BU YÖNDE BİR TEMASIMIZ OLMADI"

Bu yöndeki iddiaları basından okuyorum ama herhangi bir temasımız olmadı. 8-9 ay önce kendisini ziyaret etmiştim. Ülkenin sorunlarını konuşmuştuk. Sayın Gül büyük ölçüde tarafsız bir cumhurbaşkanlığı yaptı. Zaman zaman eleştirdiğimiz noktalar olmuştur.

Kaynak: haberinburada