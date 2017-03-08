

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikiliği konusunda neye 'hayır' dediğini bilmediğini ifade ederek, "Demek ki içten içe yürütmede çift başlılığın ortadan kaldırılmasını istiyor. Buradan bunu anlıyoruz ama sırf muhalefet olsun diye 'hayır' diyor. Zaten 18 maddelik değişikliği açıp okusa emin olun ki o da 'evet' diyecektir." dedi.







Elvan, AK Parti Kulu ilçe teşkilatınca bir dinlenme tesisinde düzenlenen "Kararımız Evet" programda, "Siyasi ve toplumsal istikrar olsun, Türkiye gücüne güç katsın" dedikçe varlıklarını krize borçlu olanların buna karşı çıktığını söyledi.







"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olsun, darbeler dönemi bir daha gelmemek üzere kapansın" dediklerini aktaran Elvan, terör örgütlerinin ve her seçimde sandıkta dersini alanların buna karşı çıktığını dile getirdi.







Elvan, 16 Nisan'daki halk oylamasına doğru gidilen süreçte, bu sisteme, "Diktatörlük geliyor" ve "Cumhuriyet'in kazanımlarını yok ediyorlar" diyerek karşı çıkanların olduğuna işaret ederek, "Milletimiz bu yalana prim vermeyecek. Milletimiz kimi seçmişse cumhurbaşkanı o olacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti, daha hızlı karar alacak. Milet iradesinin üzerinde hiçbir gölge ve vesayet olmacayacak. Yürütmede çift başlılık tamamıyla ortadan kalkacak." diye konuştu.







kaynak:habertürk