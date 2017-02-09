

Dolaşım sistemini oluşturan yapılar genel olarak kalp ve damar sistemleridir. Kalp kan pompalama görevine sahip iken damarlar kanı taşımakla görevli yapılardır. Atardamar, toplardamar ve kılcal damar olarak da sınıflandırılırlar. Atardamar; akciğer dışında dokulara temiz kanı ulaştırmakla görevlidir. Bunun yanında toplardamarlar ise; akciğer dışındaki kirli kanı vücuttan alıp kalbe ger getirmekle görevlidir. Kılcal damarlar ise her iki damar ağının sonlarında bulunan küçük çaptaki damarlardır. Kan akımı fazla yüksek değil sızıntı şeklindedir. Periferik damarlarda görülen hastalıklar arasın ki varis tablosu toplardamarlar ile birlikte kılcal damarlarda da görülebilmektedir. Kılcal damarlarda görülen varis durumlarına tıpta “telanjektazi” ismi ile ifade edilir.



Kılcal damar varisleri çok ciddi sıkıntılar yaratmayan, estetik açıdan değerlendirilen, derinin yüzeye yakın kısmında meydana gelen ince damar belirmesidir. Toplardamar varislerinde görülen ağrı, şişlik, ödem vb. gibi sorunlar kılcal damar varislerinde gözlenmez.



Kılcal damar varisleri ani hapşırma durumunda basınç artışı, genetik faktörler, fazla kilolu olmak, günlük yaşam koşullarında fiziksel olarak fazla ayakta kalmak, gebelikte kilo artışı, doğum kontrol haplarının tüketimi gibi nedenlerle görülebilmektedir.



Kılcal damar varisleri ciddi sorunlar yaratmadıkları için estetik açıdan değerlendirildiğinden, cerrahi yollarla tedavi yoluna gidilmez. Ancak; girişim yöntemleri kullanılarak, skleroterapi, laser ve kamuflaj makyaj yöntemleri ile tedavi edilebilir. Tedavi sürecinde uygulanan yöntemlerin herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Yöntemler arasındaki farklılık tedavi başarısını etkilemez. Farklılık sadece ekonomik olarak ödenecek bedeli ve uygulanacak işlemdeki tedavi niteliğinde görülür.



Kılcal damar tedavisi için hemen müdahale gerektiren bir durum değildir. Tedavide kılcal damarlar kapatıldığı için tekrar aynı damarda varis görülmez. Kılcal damar varisleri tedavi edilmediği zaman toplardamar varislerindeki gibi tromboz, ülser, selülit gibi komplikasyonlar gelişmez. Ağrı, şişlik, ödem, gerginlik gibi belirtiler gözlenmez.



Kılcal damar varislerinin gelişmemesi için; dinlenme halindeyken ayakları yukarıya kaldırmak, günlük fiziki sporsal aktiviteleri yapmak, uzun süre oturuş pozisyonunda kalındığında bacakları hareket ettirmek, dengeli beslenip kilo almamak, uzun süre ayakta kalmaktan sakınmak ve aşırı sıcağa aruz kalmamak gibi önlemler alarak kılcal damar varislerinin oluşmasının önüne geçebilirsiniz. Ayrıca varis bulgusu gözlemleniyorsa bir hekime danışarak varis çorabı kullanmak da bu varislerin oluşmasının önene geçer.



Kılcal damar varisleri kozmetik olarak nitelendirildiğinden, ciddi hazırlık ve tedavi süreci içeren bir yöntem değildir. Bu nedenle de ameliyat gerektirmeyen lazer ve skleroterapi gibi yöntemlerle tedavi edilebilir. Kullanılan bu yöntemlerde skleroterapide iğne ile ilaç enjekte edilmesi ve lazer tedavisinde ise kılcal damara çok sayıda ışın uygulanması nedeniyle tedavilerin yapılabilmesi için hastanın bireysel durumunun uygun olması gerekmektedir. Örneğin hamilelik döneminde kılcal damarlarda varis artıyorsa , tedavi için gebelik sonu beklenmeli, deri enfeksiyonu gibi etkenlerin olmaması gereklidir.















