KİEV'DE MİLLETVEKİLİNE BOMBALI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kiev'de Radikal Parti milletvekili İgor Mosiyçuk'a düzenlenen bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Ukrayna saldırıdan "Putin'in askeriyim" diyen Ramazan Kadirov'u sorumlu tuttu.
Kiev'de dün gece Radikal Parti milletvekili İgor Mosiyçuk'a bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda milletvekili yaralanırken iki kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin milletvekilinin koruması olduğu ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan üç yaralıdan birinin de bu sabah öldüğü bildirildi.
PATLAMA ANI KAMERADA
Espreso.tv'de yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde patlama anı görülüyor.
UKRAYNA SALDIRIDAN PUTİN'İN KUKLASINI SORUMLU TUTTU
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırıdan "Putin'in askeriyim" diyen Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov'u sorumlu tuttu.
Putin ve Ramazan Kadirov
Kaynak: haberinburada
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