Kiev'de dün gece Radikal Parti milletvekili İgor Mosiyçuk'a bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda milletvekili yaralanırken iki kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin milletvekilinin koruması olduğu ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan üç yaralıdan birinin de bu sabah öldüğü bildirildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Espreso.tv'de yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde patlama anı görülüyor.

UKRAYNA SALDIRIDAN PUTİN'İN KUKLASINI SORUMLU TUTTU

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırıdan "Putin'in askeriyim" diyen Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov'u sorumlu tuttu.

Putin ve Ramazan Kadirov

Kaynak: haberinburada