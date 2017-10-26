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Kiev'de Milletvekiline Bombalı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

KİEV'DE MİLLETVEKİLİNE BOMBALI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kiev'de Radikal Parti milletvekili İgor Mosiyçuk'a düzenlenen bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Ukrayna saldırıdan "Putin'in askeriyim" diyen Ramazan Kadirov'u sorumlu tuttu.

Tarih : 26 Ekim 2017, 18:50
Puan Ver : Kiev'de Milletvekiline Bombalı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında(6/10)2

Kiev'de dün gece Radikal Parti milletvekili İgor Mosiyçuk'a bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda milletvekili yaralanırken iki kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin milletvekilinin koruması olduğu ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan üç yaralıdan birinin de bu sabah öldüğü bildirildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Espreso.tv'de yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde patlama anı görülüyor.

UKRAYNA SALDIRIDAN PUTİN'İN KUKLASINI SORUMLU TUTTU

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırıdan "Putin'in askeriyim" diyen Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov'u sorumlu tuttu.

Putin ve Ramazan Kadirov

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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