Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde ateş açıldı. Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Vasiliy Gritsak, açılan ateş sonucunda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.



Kiev polis teşkilatı yetkilisi Andrey Grişenko, Rusya Devlet Duması'nın eski milletvekili Deniz Voronenkov'un hayatını kaybettiğini doğruladı.







RUSYA DEVLET DUMASI ESKİ MİLLETVEKİLİ ÖLDÜ







Grişenko, açılan ateş sonucunda bir kişinin öldüğünü, iki kişinin yaralandığını bildirdi.







​'KATİL ZANLISI YARALANDI'







Vorovenkov'un katil zanlısının yaralandığı ve koruma altına alındığını ifade eden Grişenko, zanlıya tıbbi müdahale yapıldığının altını çizdi.







kaynak:haber7