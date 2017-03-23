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kiev'de ateş sesleri! ölü ve yaralılar var

KİEV'DE ATEŞ SESLERİ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde ateş açıldı. Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Vasiliy Gritsak, açılan ateş sonucunda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

Tarih : 23 Mart 2017, 14:26
Puan Ver : Kiev'de Ateş Sesleri! Ölü Ve Yaralılar Var(10/10)8


Kiev polis teşkilatı yetkilisi Andrey Grişenko, Rusya Devlet Duması'nın eski milletvekili Deniz Voronenkov'un hayatını kaybettiğini doğruladı.   



RUSYA DEVLET DUMASI ESKİ MİLLETVEKİLİ ÖLDÜ



Grişenko, açılan ateş sonucunda bir kişinin öldüğünü, iki kişinin yaralandığını bildirdi.



​'KATİL ZANLISI YARALANDI'



Vorovenkov'un katil zanlısının yaralandığı ve koruma altına alındığını ifade eden Grişenko, zanlıya tıbbi müdahale yapıldığının altını çizdi.



 



kaynak:haber7








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