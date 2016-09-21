Kıdem tazminatı nasıl alınır, nasıl hesaplanır gibi sorular çalışanların merak ettiği konular arasında. Çalışanların kıdem tazminatı sorununun çözümü için başlatılan çalışmada sona yaklaşıldı...



Hükümet, kıdemde 'sıfır mağduriyet' sözünü tutmak için hem işçi hem işverenin nabzını tuttu. Yaşanan sorunların önüne geçilmek için 2017 yılına kadar yeni düzenleme yapılması planlanıyor. İşte detaylar...



İşçilerin yüzde 76'sı kıdem bedellerinin aylık olarak adlarına açılmış ve takip edebilecekleri bir hesaba yatırılmasını istiyor. Takvim'deki habere göre, işverenler ise yüzde 81.2'si mevcut durumda aylık, yıllık karşılık ayırmadığını söyledi, yüzde 54.1'i ise aylık prim şeklinde ödenmesini talep etti. İşçilerin yaklaşık yüzde 71'i, işverenin de yüzde 63'ü kıdemde yeni düzenleme istedi.