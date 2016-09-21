O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kıdem tazminatında yeni dönem!

KIDEM TAZMİNATINDA YENİ DÖNEM!

Kıdem tazminatı nasıl alınır, nasıl hesaplanır gibi sorular çalışanların merak ettiği konular arasında. Çalışanların kıdem tazminatı sorununun çözümü için başlatılan çalışmada sona yaklaşıldı...

Tarih : 21 Eylül 2016, 09:14
Puan Ver : Kıdem Tazminatında Yeni Dönem!(0/10)


Hükümet, kıdemde 'sıfır mağduriyet' sözünü tutmak için hem işçi hem işverenin nabzını tuttu. Yaşanan sorunların önüne geçilmek için 2017 yılına kadar yeni düzenleme yapılması planlanıyor. İşte detaylar...



İşçilerin yüzde 76'sı kıdem bedellerinin aylık olarak adlarına açılmış ve takip edebilecekleri bir hesaba yatırılmasını istiyor. Takvim'deki habere göre, işverenler ise yüzde 81.2'si mevcut durumda aylık, yıllık karşılık ayırmadığını söyledi, yüzde 54.1'i ise aylık prim şeklinde ödenmesini talep etti. İşçilerin yaklaşık yüzde 71'i, işverenin de yüzde 63'ü kıdemde yeni düzenleme istedi.








Etiketler: Kıdem  Tazminatında  Yeni  Dönem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER