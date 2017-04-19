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'KIDEM TAZMİNATINDA KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK'


'KIDEM TAZMİNATINDA KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK'
Tarih : 19 Nisan 2017, 11:15
Puan Ver : 'kıdem Tazminatında Kimse Mağdur Olmayacak'(10/10)7


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili olarak, "Önümüzdeki haftadan itibaren belirlenen taslaklar üzerinden işvereniyle, çalışanıyla sendikalarıyla çalışacağız" dedi.



Düzenlemeyle birlikte kıdem tazminatı fonunda biriken parayı çalışanlar istediği zaman takip edebilecek. Ayrıca 3 bin 600 gün prim ödeme ve 15 yıl çalışma koşuluyla her yıl için 30 gün karşılığı para çekme hakkına sahip olacak.



Kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili gelinen noktayı değerlendiren Müezzinoğlu şunları söyledi: "Kıdem tazminatının iki sorunlu başlığı var. Birincisi çalışanın hakları işverenin kasasında birikiyor. Bunun çok büyük sorunları var. Bazı işyerleri kapanabiliyor, bu para bir yerde ayrı olarak tutulmuyor. İşveren bunu finansman olarak da kullanıyor. İşveren diyor ki bu yükü bizim üzerimizden al. Diğer taraftan çalışanın neredeyse yüzde 75'i hiç alamıyor ya da hak ettiği oranda alamıyor. En çok mağdur olan çalışan. Biz bu mağduriyeti daha fazla görmemezlikten gelemeyiz. Kaçınılmaz olarak hakkaniyetli, güvencesi güçlü, sürdürülebilir, şeffaf olan bir fon olacak. Fon yasal güvencesiyle, şeffaflığıyla bir sistem. Önümüzdeki haftadan itibaren taslaklar üzerinden işvereniyle, çalışanıyla sendikalarıyla çalışacağız. Hak kaybının olmaması bizim de en önemli duyarlılığımız. Yüzde 70 oranında hak kaybı var, hiç alamadığı için."



 



kaynak:milliyet








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