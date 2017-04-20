

Hükümet, çalışma yaşamı ve sosyal güvenlikte toplumun tüm kesimlerine verdiği sözleri bir bir yaşama geçirirken, yeni sistemle güçlü bir icraat dönemi başlıyor. Pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu'nda memur anneye yarım gün çalışmadan kıdeme kadar geniş bir alanda çalışma yaşamına ilişkin çözüm takvimi ortaya konulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yılın ilk 6 ayında 1 milyonluk istihdam hedefine mayıs ortasında ulaşılacağı müjdesini verdi.



2-3 AY İÇİNDE BİTİRİLECEK



Sabah'ın haberine göre istihdam seferberliği kapsamında yılbaşından bugüne 802 bin 856 artı istihdam sağlandığını belirten Müezzinoğlu, "İstihdamda artış beklentimizin üzerinde. Mayıs ortasında 1 milyonu geçecek. Yılı 2 milyon istihdam artışı ile tamamlarız. İşsizliğin, mayıs ve haziranda da yüzde 11'in altına gerilemesini bekliyoruz" dedi. "İlk reformlardan biri kıdem tazminatı olacak" diyen Müezzinoğlu şöyle devam etti: "Bu konuda 2-3 ay içinde paydaşlarla son noktaya gelmeyi, yıl bitmeden yasalaştırmayı hedefliyoruz. Kazanılmış haklarla ilgili mevcut kitleye negatif bir sıkıntının tasarımız içinde olmasının taraftarı değiliz."







kaynak:hürriyet