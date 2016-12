Ekonomi gündemindeki sıcaklığını koruyan kıdem tazminatı konusunda farklı senaryolar da dile getiriliyor. Son olarak, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Avusturya Modeli'ni incelediğini söyledi. Bakanlığın bu modele daha sıcak baktığını ifade eden Özdebir, "Herhalde gerçekleştirecekler. Bu sistemde her çalışan adına açılan hesaba her ay para yatırılıyor ve bu paraya devlet de işveren de dokunamıyor. Sigortalı da belli şartları yerine getirmesi halinde alma hakkı var" diye konuştu.







15 GÜNE DÜŞÜRÜLSÜN







Türkiye'de her yıla 30 günlük kıdemin işverene yüzde 8 maliyeti olduğunu dile getiren Özdebir, "Yapılan çalışmalarda bu maliyet yarıdan daha az hale getiriliyor. Yüzde 3,8'ler seviyesine çekilmesini içeren bir çalışma yapılıyor" dedi.



Özdebir'in açıklamalarına göre, bakanlığın yeni sistemi



ile her çalışanın tazminat



hakkı baki olacak. İşveren ise, her yıla karşılık 15 gün kıdem tazminatı olsun istiyor. Özdebir, "Bakan Soylu, yüzde 8'lik oranı yarıdan fazla aşağıya indirecek bir formül geliştirdiklerini söyledi. Yüzde 3,8 gibi birtakım rakamlar konuşuluyor" dedi.







SENDİKALAR DA İNANIYOR







TOBB'un tazminatın fona para yatırılmasına sıcak bakmadığını anlatan Özdebir, "Sendikalar 30 günden vazgeçmek istemiyor. Ancak, ülkemizde 25 milyon çalışan var. 1,5 milyon sendikalı var. Sendikalar da işsizlik sayılarının artmasından dolayı onlar da yavaş yavaş bu konuda tavırlarını yumuşatıyorlar. DİSK hariç, HAK-İŞ, özellikle TÜRK-İŞ daha ılımlı hale geldi."







İflas erteleme sayısındaki artışa ilişkin bir soru üzerine Özdebir, geçmişte iflas erteleme kararlarının hakimler heyeti tarafından verilmesini istediklerini hatırlattı. Kararı bir hakim verdiğinde etki altında kalabildiğini savunan Özdebir, "Bu işlerde belli illerde yoğunlaşma var. Ağırlıklı bir kısmı Kocaeli'nde açılıyor. Şirketler aslında Kocaeli şirketi değil. Kocaeli'nden kararı kolay alabildikleri için merkezlerini orada bir ofise taşıyorlar. Oradan müracaat ediyorlar. Demek ki orada böyle bir organizasyon var. 'Biz sana iflas erteleme kararı alırız abi...' mekanizması çalışıyor" diye konuştu.