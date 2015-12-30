Başbakan Yardımcısı Elvan "Bizim amacımız; Ocak sonu ya da Şubat'ın ilk haftalarında kıdem tazminatıyla ilgili tasarıyı TBMM'ye sevk etmek" dedi.



Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemelerle ilgili çalışmaların ocak ayında yürütüleceğini belirterek, "Hedefimiz ocak sonu veya şubat ayının ilk iki haftasında TBMM'ye bununla ilgili tasarıyı sevk etmek" dedi. Elvan, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle EMD Genel Merkezi'nde bir araya geldi, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Kıdem tazminatına ilişkin işçi ve işveren kesiminin çekincelerinin olduğunun hatırlatılarak, "Kıdem Tazminatı Fonu üzerinden mi yeni bir tartışma başlatıldı" sorusu üzerine Elvan, kendilerinin bu konuda çalışmaları olduğunu söyledi.