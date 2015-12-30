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kıdem tazminatı için kritik tarih

KIDEM TAZMİNATI İÇİN KRİTİK TARİH

Başbakan Yardımcısı Elvan "Bizim amacımız; Ocak sonu ya da Şubat'ın ilk haftalarında kıdem tazminatıyla ilgili tasarıyı TBMM'ye sevk etmek" dedi.

Tarih : 30 Aralık 2015, 14:08
Puan Ver : Kıdem Tazminatı İçin Kritik Tarih(10/10)12


Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemelerle ilgili çalışmaların ocak ayında yürütüleceğini belirterek, "Hedefimiz ocak sonu veya şubat ayının ilk iki haftasında TBMM'ye bununla ilgili tasarıyı sevk etmek" dedi. Elvan, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle EMD Genel Merkezi'nde bir araya geldi, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Kıdem tazminatına ilişkin işçi ve işveren kesiminin çekincelerinin olduğunun hatırlatılarak, "Kıdem Tazminatı Fonu üzerinden mi yeni bir tartışma başlatıldı" sorusu üzerine Elvan, kendilerinin bu konuda çalışmaları olduğunu söyledi.








Etiketler: Kıdem  Tazminatı  İçin  Kritik  Tarih    haber

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