KIDEM TAZMİNATI HANGİ AŞAMADA?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili yöneltilen sorulara, yakın zamanda paydaşlarla da görüşerek ortak bir karar alınacağını belirtti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili teknik çalışmaların tamamlandığını açıkladı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda konunun görüşüldüğünü ve 4 başlık altında teknik çalışmaların tamamlandığını söyledi. Müezzinoğlu, yakın zamanda paydaşlarla da görüşerek ortak bir karar alınacağını belirtti.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar