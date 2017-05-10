Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili yöneltilen sorulara, yakın zamanda paydaşlarla da görüşerek ortak bir karar alınacağını belirtti



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili teknik çalışmaların tamamlandığını açıkladı.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda konunun görüşüldüğünü ve 4 başlık altında teknik çalışmaların tamamlandığını söyledi. Müezzinoğlu, yakın zamanda paydaşlarla da görüşerek ortak bir karar alınacağını belirtti.







kaynak:habertürk