KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİ YARIN HÜKÜMETE SUNULACAK
Bakan Müezzinoğlu, kıdem tazminatı düzenlemesinin yarın hükümete sunulacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'dan kıdem tazminatına ilişkin bir açıklama geldi.
Kanal 7 televizyonuna konuk olan Bakan Müezzinoğlu, düzenlemeyi yarın Bakanlar Kurulu'na sunacaklarını açıkladı.
Müezzinoğlu, düzenlemeyi Meclis'e sevk etmeden önce, taraflardan görüş alacaklarını da söyledi.
Müezzinoğlu, şunları söyledi:
Başbakan yardımcımızın başkanlığında siyasi ve teknik çalışmayı tamamladk. Yarın hükümetimize sunacağız. Hükümetimizin de, başbakanımızın da görüşünü aldıktan sonra, araziye sahaya çıkacağız. Burada sendikalar var, işverenler var. Paydaşlarımızın da görüşlerini alacağız. Onların katkılarına göre son şekliyle Meclis'e gitmeye gayret edeceğiz.
kaynak:ahaber
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