Geçtiğimiz günlerde kapatılan Kickass Torrents'in adminini Kim Dotcom'un avukatı savunacak. Megaupload'un kurucusunu yıllarca hapisten uzak tutan ünlü avukatın Kickass için de benzer bir strateji izlemesi bekleniyor.



Bildiğiniz gibi popüler torrent sitesi Kickass Torrents geçtiğimiz günlerde kapatıldı. ABD hükümet birimleri tarafından kapatılan sitenin admini Artem Vaulin de polis tarafından göz altına alında. Ukranya vatandaşı olan Vaulin, Polonya'da tutuklandı ama yargılanması için ABD'ye iadesi gündemde. Hatırlayacağınız gibi benzer bir durumu Megaupload'un kurucusu olan Kim Dotcom da yaşamıştı.



Kendisini Kim Dotcom'la benzer bir durum içerisinde bulan Artem Vaulin, çareyi Dotcom'un avukatını tutmakta buldu. Kickass Torrents'in admininin avukatlığını, uzun yıllar süren Megaupload davasında Kim Dotcom'un avukatı olan Ira Rothken yapacak. Rothken zekice bir savunma stratejisi uygulayarak Kim Dotcom'u tam 4 yıl boyunca hapisten uzak tutmayı başarmıştı. Kickass admini için de benzer bir stratejinin uygulanacağı tahmin ediliyor.