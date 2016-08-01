O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kickass torrents'i kim dotcom'un avukatı savunacak

KİCKASS TORRENTS'İ KİM DOTCOM'UN AVUKATI SAVUNACAK

Geçtiğimiz günlerde kapatılan Kickass Torrents'in adminini Kim Dotcom'un avukatı savunacak. Megaupload'un kurucusunu yıllarca hapisten uzak tutan ünlü avukatın Kickass için de benzer bir strateji izlemesi bekleniyor.

Tarih : 01 Ağustos 2016, 23:48
Puan Ver : Kickass Torrents'i Kim Dotcom'un Avukatı Savunacak(0/10)


Bildiğiniz gibi popüler torrent sitesi Kickass Torrents geçtiğimiz günlerde kapatıldı. ABD hükümet birimleri tarafından kapatılan sitenin admini Artem Vaulin de polis tarafından göz altına alında. Ukranya vatandaşı olan Vaulin, Polonya'da tutuklandı ama yargılanması için ABD'ye iadesi gündemde. Hatırlayacağınız gibi benzer bir durumu Megaupload'un kurucusu olan Kim Dotcom da yaşamıştı.



Kendisini Kim Dotcom'la benzer bir durum içerisinde bulan Artem Vaulin, çareyi Dotcom'un avukatını tutmakta buldu. Kickass Torrents'in admininin avukatlığını, uzun yıllar süren Megaupload davasında Kim Dotcom'un avukatı olan Ira Rothken yapacak. Rothken zekice bir savunma stratejisi uygulayarak Kim Dotcom'u tam 4 yıl boyunca hapisten uzak tutmayı başarmıştı. Kickass admini için de benzer bir stratejinin uygulanacağı tahmin ediliyor.








Etiketler: Kickass  Torrents  İ  Kim  Dotcom  Un  Avukatı  Savunacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER