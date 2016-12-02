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kıbrıs'ta liderler yeniden masaya dönüyor

KIBRIS'TA LİDERLER YENİDEN MASAYA DÖNÜYOR

BM gözetimindeki müzakere maratonundan sonuç çıkmayınca masadan kalkan Türk ve Rum liderler, Cenevre'de bir kez daha buluşuyor.

Tarih : 02 Aralık 2016, 10:12
Puan Ver : Kıbrıs'ta Liderler Yeniden Masaya Dönüyor(7/10)9


Kıbrıs'ta günler süren görüşme maratonunun ardından masadan kalkan taraflar, müzakereler için yeniden bir araya geliyor.



Türk lider Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir kez daha buluşacak.



BM gözetimindeki ilk müzakere sürecinde kritik başlıklar ele alınmış ancak taraflar anlaşamamıştı.



 



kaynak:milliyet








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