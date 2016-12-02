BM gözetimindeki müzakere maratonundan sonuç çıkmayınca masadan kalkan Türk ve Rum liderler, Cenevre'de bir kez daha buluşuyor.



Kıbrıs'ta günler süren görüşme maratonunun ardından masadan kalkan taraflar, müzakereler için yeniden bir araya geliyor.







Türk lider Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir kez daha buluşacak.







BM gözetimindeki ilk müzakere sürecinde kritik başlıklar ele alınmış ancak taraflar anlaşamamıştı.







kaynak:milliyet