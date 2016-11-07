

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Kıbrıs müzakerelerinde üzerinde anlaşmaya varılmamış hassas ve zor konular bulunduğunu ancak liderlerin İsviçre'ye bu konuları çözme iradesi ve kararlılığıyla geldiğine inandığını söyledi.



Mont Pelerin zirvesinin açılışını yapan Ban Ki-Moon, liderler ve müzakere heyetleriyle çektirdiği hatıra fotoğraflarının ardından basına açıklamada bulundu. Fotoğraf çekimine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in eşi Andri Anastasiadis de katıldı.



"18 AYDA CİDDİ İLERLEME KAYDEDİLDİ"



Ban Ki-Moon, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin himayelerinde yapılacak görüşmelerde, 'Toprak' ve halen üzerinde anlaşmaya varılamamış konulara, birbirine ilintili olarak yoğunlaşacaklarını belirtti. Ban, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderin, İsviçre görüşmelerinin müzakerelerin son aşamasının yolunu açmasını temenni ettiklerini ve 2016'da bir çözüme ulaşılması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Akıncı ve Anastasadis'i, ortaya koydukları özveriden dolayı takdir eden Ban, liderlerin son 18 ayda ciddi derecede ilerleme elde ettiğini ifade etti.