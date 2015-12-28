KIBRIS'TA ANLAŞILAMADI, ASRIN SUYU DENİZE AKIYOR
Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a boru hatlarıyla götürülen ‘Asrın Suyu' iki aydır yönetim krizi çözülemediği için denize boşaltılıyor.
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, Anadolu'dan borularla gelen suyun yönetilmesiyle ilgili devam eden kriz, iki ülke arasındaki mali protokolü de tıkanma noktasına getirdi. KKTC hükümetinin büyük ortağı, su konusunda tutumlarından geri adım atmayacaklarını açıklarken, KKTC Maliye Bakanlığı, Türkiye ile mali protokol imzalanmadığı için memur ve emeklilere 13'üncü maaşları ödemekte zorlanıyor. 1.6 milyar lira maliyetle Anamur'dan denizin 250 metre altından askılı boru sistemiyle Girne'ye ulaşan suyun yönetimi konusundaki krizin temelinde, “Tüketicilerden faturayı kim toplayacak?” sorusu yatıyor. KKTC tarafı, mevcut belediyelerin ve belediyelerin kurduğu şirketin, su faturalarını tahsil etmesini istiyor. Türkiye tarafı ise, suyun KKTC'ye bedava verildiğini, Ada içindeki su dağıtımının maliyetinin ise, KKTC tarafından karşılanmasını istiyor.
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