KIBRIS'TA 3 AYDA ÇÖZÜM SÖZÜ
KIBRIS'ta Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis arasında yaklaşık 2 yıldır devam eden müzakerelerde Rum tarafı ilk kez “3 ay içinde çözüm” hedefinde Türklerle aynı noktaya geldi.
KIBRIS'ta Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis arasında yaklaşık 2 yıldır devam eden müzakerelerde Rum tarafı ilk kez “3 ay içinde çözüm” hedefinde Türklerle aynı noktaya geldi.
Türk tarafının ısrarına rağmen bugüne kadar müzakerelere zaman sınırı koymaktan sakınan ve temkinli davranan Rum lider Anastasiadis, 2016'da çözüm”
hedefini kabul etti.
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