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kıbrıs'ta 3 ayda çözüm sözü

KIBRIS'TA 3 AYDA ÇÖZÜM SÖZÜ

KIBRIS'ta Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis arasında yaklaşık 2 yıldır devam eden müzakerelerde Rum tarafı ilk kez “3 ay içinde çözüm” hedefinde Türklerle aynı noktaya geldi.

Tarih : 15 Eylül 2016, 13:06
Puan Ver : Kıbrıs'ta 3 Ayda Çözüm Sözü(6/10)3


KIBRIS'ta Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis arasında yaklaşık 2 yıldır devam eden müzakerelerde Rum tarafı ilk kez “3 ay içinde çözüm” hedefinde Türklerle aynı noktaya geldi.



Türk tarafının ısrarına rağmen bugüne kadar müzakerelere zaman sınırı koymaktan sakınan ve temkinli davranan Rum lider Anastasiadis, 2016'da çözüm”

hedefini kabul etti.








Etiketler: Kıbrıs  Ta  3  Ayda  Çözüm  Sözü    haber

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