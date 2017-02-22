KIBRIS MÜZAKERELERİNDE TÜRK TARAFINDAN FLAŞ KARAR
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Rum tarafının Enosis kararına ilişkin geri adım atmadığı gerekçesiyle yarınki liderler toplantısına katılmayacağı bildirildi.
Kıbrıs müzakerelerinde çok önemli bir gelişme yaşandı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yarın ara bölgede yapılması planlanan görüşmeye katılmayacağı açıklandı.
Bu karar sürecin resmen durması anlamına geliyor.
ANASTASİADİS KAPIYI VURARAK ÇIKMIŞTI
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan liderler görüşmesinde Rum lider Anastasiadis'in büyük bir öfkeyle "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dediğini ve kapıyı sert bir şekilde vurarak çıktığını söylemişti.
kaynak:ahaber
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