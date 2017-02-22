

Kıbrıs müzakerelerinde çok önemli bir gelişme yaşandı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yarın ara bölgede yapılması planlanan görüşmeye katılmayacağı açıklandı.







Bu karar sürecin resmen durması anlamına geliyor.







ANASTASİADİS KAPIYI VURARAK ÇIKMIŞTI







KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan liderler görüşmesinde Rum lider Anastasiadis'in büyük bir öfkeyle "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dediğini ve kapıyı sert bir şekilde vurarak çıktığını söylemişti.







kaynak:ahaber