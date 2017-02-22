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kıbrıs müzakerelerinde türk tarafından flaş karar

KIBRIS MÜZAKERELERİNDE TÜRK TARAFINDAN FLAŞ KARAR

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Rum tarafının Enosis kararına ilişkin geri adım atmadığı gerekçesiyle yarınki liderler toplantısına katılmayacağı bildirildi.

Tarih : 22 Şubat 2017, 12:52
Puan Ver : Kıbrıs Müzakerelerinde Türk Tarafından Flaş Karar(7/10)9


Kıbrıs müzakerelerinde çok önemli bir gelişme yaşandı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yarın ara bölgede yapılması planlanan görüşmeye katılmayacağı açıklandı.



Bu karar sürecin resmen durması anlamına geliyor.



ANASTASİADİS KAPIYI VURARAK ÇIKMIŞTI



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan liderler görüşmesinde Rum lider Anastasiadis'in büyük bir öfkeyle "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dediğini ve kapıyı sert bir şekilde vurarak çıktığını söylemişti.



 



kaynak:ahaber








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