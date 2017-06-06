KIBRIS KONFERANSI İÇİN CENEVRE YOLU AÇILDI
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile önceki gün New York'ta yaptıkları görüşmede akıl yolunda ve mantık çizgisinde buluşulduğunu söyledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile önceki gün New York'ta yaptıkları görüşmede akıl yolunda ve mantık çizgisinde buluşulduğunu söyledi. Ön koşulların ortadan kalktığını belirten Akıncı, Cenevre'de yapılacak Kıbrıs Konferansı'nın yolunun açıldığını kaydetti.
kaynak:sabah
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