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kıbrıs konferansı için cenevre yolu açıldı

KIBRIS KONFERANSI İÇİN CENEVRE YOLU AÇILDI

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile önceki gün New York'ta yaptıkları görüşmede akıl yolunda ve mantık çizgisinde buluşulduğunu söyledi.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:33
Puan Ver : Kıbrıs Konferansı İçin Cenevre Yolu Açıldı(6/10)5


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile önceki gün New York'ta yaptıkları görüşmede akıl yolunda ve mantık çizgisinde buluşulduğunu söyledi. Ön koşulların ortadan kalktığını belirten Akıncı, Cenevre'de yapılacak Kıbrıs Konferansı'nın yolunun açıldığını kaydetti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kıbrıs  Konferansı  İçin  Cenevre  Yolu  Açıldı    haber

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