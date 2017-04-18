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kibir ve gurur nefislerimizi rehin almayacak

KİBİR VE GURUR NEFİSLERİMİZİ REHİN ALMAYACAK

Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında konuştu

Tarih : 18 Nisan 2017, 12:11
Puan Ver : Kibir Ve Gurur Nefislerimizi Rehin Almayacak(8/10)5


Başbakan Yıldırım, "Yürürülüğe girecek konulardan bir tanesi Cumhurbaşkanımızın AK Parti'yle ilişiğinin yeniden kurulmasındır. Resmi sonuçlar ilan edildikten sonra kurucu başkanımızı partiye davet edeceğiz." açıklamasında bulundu.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



-81 ilimizde insanlarımız barış içerisinde, yüksek bir katılımla sandıklara giderek oylarını kullanmış, tercihlerini yapmışlardır. Pazar günü sandık başına ilk kez giden genç kardeşlerimizi özellikle tebrik ediyorum. Bu halk oylamasıyla siyasi tarihimizde yeni bir sayfa açılmıştır. Katılım oranı rekor bir düzeyde olmuştur. Sandıktan çıkan bu sonuçla, Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır, bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan sadece Evet kampansayına destek veren vatandaşlarımız değildir, tercihi Hayır olan vatandaşlarımız da 16 Nisan'da kazanan olmuştur. Çünkü Türkiye kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır. Yüzde 81,7 Evet diyen Bayburt da yüzde 80,4 Hayır diyen Tunceli de kazançlı çıkmıştır.



-Bugünden itibaren sorumluluğumuzun daha da arttığının farkındayız. Millet iradesi özgürce sandığa yansımış ve bu iş bitmiştir. Buna ana muhalefet partisi başta olmak üzere herkesin saygı duyması gerekmektedir. Milletin sözü üzerine söz söylemek yanlıştır. Vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin asla oyununa gelmeyeceğiz.



-Halk oylamasında partimiz öncülük göreviniz yerine getirdi. Tabii ki biz bu değişikliği MHP ile birlikte hazırladık, güzel bir ortak çalışma ve duruşu yerine getirdik. Sonuçlardan sonra kimini ne kadar destek verdiğini sorgulamaya kalkmak abesle iştigaldir. Bu sayın Bahçeli'nin de dediğini gibi bunu mercekle aramak lazım. Bu bir parti seçimi değildir. Millet geleceğine karar vermiştir. Sistem değişikliğine onay vermiştir, olay bitmiştir.



 



kaynak:habertürk








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