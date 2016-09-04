KİBARİYE'DEN 'HAMİLELİK' AÇIKLAMASI
Hamilelik açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Kibariye'den menopoz açıklaması
Kibariye yeni açıklamasıyla daha da şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğunu söyleyen Kibariye 3 yıldır menopozda olduğunu belirterek hamilelik lafının ağzından kaçtığını itiraf etti.
Kibariye geçtiğimiz günlerde bu yıl 85'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki konseri sırasında “3 aylık hamileyim. Eşim Ali Küçükbalçık da hamile olduğumu sizin gibi şimdi öğrendi” açıklaması yaptı. Doktorlar 56 yaşındaki bir kadının hamile kalıp kalamayacağı ve nasıl kalabileceği konusunda görüşler belirtirken Kibariye'nin hamileliği gerçek çıkmadı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar