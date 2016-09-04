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kibariye'den 'hamilelik' açıklaması

KİBARİYE'DEN 'HAMİLELİK' AÇIKLAMASI

Hamilelik açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Kibariye'den menopoz açıklaması

Tarih : 04 Eylül 2016, 10:54
Puan Ver : Kibariye'den 'hamilelik' Açıklaması(8/10)6


Kibariye yeni açıklamasıyla daha da şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğunu söyleyen Kibariye 3 yıldır menopozda olduğunu belirterek hamilelik lafının ağzından kaçtığını itiraf etti.



Kibariye geçtiğimiz günlerde bu yıl 85'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki konseri sırasında “3 aylık hamileyim. Eşim Ali Küçükbalçık da hamile olduğumu sizin gibi şimdi öğrendi” açıklaması yaptı. Doktorlar 56 yaşındaki bir kadının hamile kalıp kalamayacağı ve nasıl kalabileceği konusunda görüşler belirtirken Kibariye'nin hamileliği gerçek çıkmadı.








Etiketler: Kibariye  Den    Hamilelik    Açıklaması    haber

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