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kibariye'den çağla şıkel'e çok konuşulacak bacak yorumu

KİBARİYE'DEN ÇAĞLA ŞIKEL'E ÇOK KONUŞULACAK BACAK YORUMU

Serdar Ortaç ve Çağla Şıkel'le birlikte boy gösterdiği 'En İyi Ben Söylerim' yarışmasının jürisi Kibariye'den şaşırtan bacak yorumu.

Tarih : 10 Ocak 2017, 12:28
Puan Ver : Kibariye'den Çağla Şıkel'e Çok Konuşulacak Bacak Yorumu(9/10)6


Sempatik tavırları ve neşeli yorumlarıyla daha ilk programda kendisinden söz ettiren Kibariye, bu defa Çağla Şıkel'in bacaklarına yaptığı yorumla gündeme geldi. Kibariye, jüri üyesi olduğu “En İyi Ben Söylerim” yarışmasında bacaklarının çok güzel olduğunu söyleyerek sunucu Çağla Şıkel'e meydan okudu.



SERDAR ORTAÇ'A YANIT VERDİ



Bir yarışmacının bacakları hakkında yorum yapan Kibariye, Serdar Ortaç'ın “Sen kendi bacaklarına bak” sözleri üzerine şarkıcı espriyi patlattı. Programın sunucusu Çağla Şıkel'e dönerek “Çağla'nın bacakları bile çirkin. Benim bacaklarım ondan güzel. Baksana hem de gamzeli, Türkiye'de böyle bacak yok” diyerek izleyenleri güldürdü.



 



kaynak:sözcü








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