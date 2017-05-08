KİBARİYE 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ!
Kibariye, Azerilere "Shakira ile düet yaptım, sık sık görüşürüz" dedi. Azeri hayranları, yalan söylediğini iddia ettikleri ünlü şarkıcının bu sözlerine çok sinirlendi.
Kibariye, daha önce fotoğraflara yansıyan göbeği için "Hamileyim" deyip herkesi şaşkına çevirmişti. Ancak bunun yalan olduğu ortaya çıkınca 56 yaşındaki şarkıcı tepki çekmişti.
"SHAKİRA İLE DÜET YAPTIM" DEDİ
Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında, ünlü şarkıcının, bu sefer de Azeri hayranlarını kandırmaya çalıştığı haberi masaya yatırıldı.
"Bir dönem Shakira ile Türkiye'de düet yaptım, çok beğenildi. Sık sık da görüşürüyoruz. Sesi ve karakteri mükemmel. Dün aradım konuştuk, 'İstanbul'a geleceğim, görüşelim' dedi" ifadelerini kullandığı iddia edilen Kibariye, Azeri gazetelerinde manşet oldu.
kaynak:milliyet
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