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kia eski araçlarını, android ve ios'la tanıştırıyor

KİA ESKİ ARAÇLARINI, ANDROİD VE İOS'LA TANIŞTIRIYOR

Kia, öncelikle Amerika Birleşik Devletlerinde başlatacağı ve kısa süre içinde tüm dünyada destek vereceği Android ve Apple iOS programını açıkladı.

Tarih : 21 Temmuz 2016, 12:37
Puan Ver : Kia Eski Araçlarını, Android Ve İos'la Tanıştırıyor(7/10)5


Kia, öncelikle Amerika Birleşik Devletlerinde başlatacağı ve kısa süre içinde tüm dünyada destek vereceği Android ve Apple iOS programını açıkladı.



 



Hyundai ve Kia'nın birleşmesinden sonra, Hyundai, dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasına adını yazdırırken, kader arkadaşı da, eskisine göre, özellikle Amerika pazarında ciddi karlar elde etmeye başladı.



Artık yeni araçlar, son model akıllı telefonlar ile tam uyumlu. Navigasyon sistemleri, uzaktan kontrol edilebilme becerileri bu teknolojiye borçlu.



Hyundai ile birleştikten sonra gücüne güç katan Kia; yeni bir projeye imza attı. Güney Koreli otomobil üreticisi, birkaç yıl önce satışa sunulan modellerine de Android ve Apple uyumluluğu desteğini ücretsiz güncellemelerle sunacak. Proje, öncelikle Amerika Birleşik Devletlerinde start alacak ve Optima, Optima Hybrid, Sedona ve Soul EV modellerini kapsayacak.



Bazı özel güncellemeler ise 2016 model Sorento ve 2017 modelleri şimdiden satışa hazır hale getirilmiş Forte ve Sportage modellerine özel olarak tanımlanacak.



Güney Koreli üretici, Amerika'da başlattığı projeyi birkaç ay içinde Avrupa'ya taşıyacak.



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