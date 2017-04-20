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khloe kardashian'dan ablası kim'e ilginç iltifat

KHLOE KARDASHİAN'DAN ABLASI KİM'E İLGİNÇ İLTİFAT

Sosyal medya hesabından ablasının fotoğrafını paylaşan Khloe Kardashian, "Lanet olsun. Her şeyi berbat etti. Kahretsin" şeklinde bir iltifat notu düştü.

Tarih : 20 Nisan 2017, 14:30
Puan Ver : Khloe Kardashian'dan Ablası Kim'e İlginç İltifat(6/10)8


 Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın kardeşi Khloe Kardashian, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarının kafasını karıştırdı.



"HER ŞEYİ BERBAT ETTİ"



Khloe Kardashian, dün instagram hesabından ablası Kim Kardashian'ın fotoğrafını paylaştı. ABD'li magazin yıldızının yayımladığı karede, "Lanet olsun. Her şeyi berbat etti. Kahretsin" gibi ifadeler yer alıyordu. Herkes önce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ancak metnin devamında gerçek ortaya çıktı.



"HARİKA GÖRÜNÜYORSUN"



Ablasının vücudunun ne kadar harika olduğuna değinen Khloe, "Harika görünüyorsun" notunu yazdı. Khloe'nin fotoğrafı bir milyonun üzerinde beğeni aldı.



32 yaşındaki yıldız, ablasının bu halinden motive olmazsa hiçbir şeyden motive olamayacağını ifade etti.



 



kaynak:haberler








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