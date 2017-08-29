KHK'DAN 5 GÜN SONRA MİT TABELASINA CUMHURBAŞKANLIĞI İBARESİ EKLENDİ
25 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe giren, 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlanan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı binasının tabelasındaki "Başbakanlık" ifadesinin yerine "Cumhurbaşkanlığı" yazıldı.
"BAŞBAKANLIK" İFADESİ GİTTİ, "CUMHURBŞKANLIĞI" GELDİ
OHAL kapsamında yayımlanan yeni kanun hükmünde kararname ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başbakana" ibaresi "Cumhurbaşkanına" şeklinde değiştirildi. Bu madde ile Başbakana bağlı olarak kurulan MİT, Cumhurbaşkanına bağlandı.
Kararname doğrultusunda MİT binasındaki fiziki değişiklikler de gerçekleştirilmeye başlandı. Ankara Yenimahalle'de bulunan MİT Müsteşarlığı binasının tabelası "T.C. MİT Müsteşarlığı" olarak değiştirildi.
Kaynak: haberinburada
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